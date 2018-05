Erneut Missbrauchsvorwürfe gegen Hilfsorganisationen

Das britische Parlament befasst sich erneut mit einem UNO-Bericht über sexuelle Ausbeutung von Flüchtlingen in Afrika durch Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen. Die Mitarbeiter verlangten dem 2001 erstellten Bericht zufolge in Flüchtlingslagern in Guinea, Liberia und Sierra Leone sexuelle Handlungen als Gegenleistung für Hilfe, wie die Zeitung "Times" am Dienstag berichtete.