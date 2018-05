Angreifer enthaupteten zehn Menschen in Mosambik

Bewaffnete Angreifer haben in einem Dorf im südostafrikanischen Staat Mosambik zehn Menschen enthauptet. Unter den Opfern in der kleinen Ortschaft Monjane nahe der Grenze zu Tansania seien der Dorfchef und mehrere Kinder, berichteten Anrainer am Dienstag. Hinter der Bluttat vermuteten sie eine Islamistengruppe, die seit vergangenem Jahr in der Region aktiv ist.