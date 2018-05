Vermisster Tiroler tot aufgefunden

Ein seit Montagvormittag vermisster 63-jähriger Tiroler konnte am Dienstag nur noch tot gefunden werden. Er dürfte im Bereich Brunntal bei Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Ehnbachklamm im unwegsamen Gelände abgestürzt sein, teilte eine Sprecherin der Polizei der APA mit. Der Mann war am Montag nach einem Spaziergang mit seinem Hund nicht zurückgekehrt.