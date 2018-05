SPÖ beklagt Schwärzungen im BVT-U-Ausschuss

Die SPÖ beklagt, dass die Ministerien bei der Akten-Lieferung für den BVT-U-Ausschuss säumig seien. Und die wenigen gelieferten Akten seien stark geschwärzt. "Das was wir sehen, ist, dass Ministerien Aktenlieferungen verzögern", sagte der SPÖ-Fraktionschef im U-Ausschuss, Jan Krainer, am Dienstag. Die NEOS wollen in der Causa Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in den Nationalrat zitieren.