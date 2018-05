Bub nach Weidezaun-Unfall nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Ein Zehnjähriger, der am Montag in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) in einen Weidezaun geraten war und anschließend reanimiert werden musste, befindet sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Bub habe über Nacht stabilisiert werden können, sei aber nach wie vor auf der Intensivstation, sagte ein Sprecher der Innsbrucker Klinik der APA.