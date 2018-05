Eckert als Maria Callas zu Gast bei Raidinger Liszt-Festival

Das Liszt-Festival im mittelburgenländischen Raiding, dem Geburtsort des namensgebenden Komponisten Franz Liszt, startet am 8. Juni seine zweite Konzertreihe. Zum Auftakt laden die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz zur "Meisterklasse Maria Callas". Andrea Eckert schlüpft dabei als Maria Callas einmal mehr in ihre Paraderolle. Karten für die "Meisterklasse" sind noch erhältlich.

© APA (Archiv)

Am 9. Juni widmet man sich dem sogenannten Vokalzyklus III: Mezzosopranistin Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz am Klavier wollen mit ihrem Programm "EQ2" "tradierte Grenzen von Epochen und Genres" sprengen, "Brücken zwischen scheinbaren stilistischen Gegensätzen" bauen und neue spannende Geschichten erzählen, heißt es in der Ankündigung. Die Konzertbesucher erwarten Werke von Franz Schubert, Liszt sowie Hugo Wolf, Gustav Mahler aber auch Cole Porter, Leonard Bernstein oder Ella Fitzgerald.

Eine Woche später, am 15. Juni, gastiert der Wiener Kammerchor mit der Jugendchorakademie Wien sowie dem Kinderchor der Wiener Chorschule gemeinsam mit Sopranistin Ursula Langmayr, Tenor Gernot Heinrich und Bariton Mathias Hausmann unter der Leitung von Michael Grohotolsky beim vierten Vokalzyklus. Zu hören ist Carls Orffs Carmina Burana. Ebenfalls auf der Bühne: Supercussion Vienna und das Klavierduo Kutrowatz.

Den dritten Klavierzyklus bestreitet am 16. Juni Pianist Boris Giltburg. Er spielt Liszt und Sergei Rachmaninoff. Den Abschluss der Juni-Konzertreihe übernimmt die Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck am 17. Juni. Im dritten Orchesterzyklus dreht sich alles um "Liszt & Beethoven".