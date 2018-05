Teilweises Dieselfahrverbot in Bozen wird eingeführt

Der Stadtrat in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen hat am Montag den angekündigten Maßnahmenkatalog zur Senkung der Umweltverschmutzung und der Stickoxide erlassen. Darin vorgesehen ist auch ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge bis zur Euro-Klasse 3. Dieses Verbot soll nur an Werktagen in den Hauptverkehrszeiten zwischen 7.00 und 10.00 Uhr sowie zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr gelten.