77-Jähriger bei Moutainbike-Tour tödlich verunglückt

Tödlich hat am Samstag für einen 77-jährigen Einheimischen eine Mountainbike Tour auf der Leidalm in Bad Hofgastein geendet. In den Vormittagsstunden kam der Mountainbiker laut Landespolizeidirektion Salzburg auf einer geschotterten Straße zu Sturz. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.