Regierung bereitet sich bei Klausur auf EU-Ratsvorsitz vor

Die Regierung versammelt sich ab Sonntagmittag in Mauerbach, um im Rahmen einer Klausur die Vorbereitungen für die im Juli startende österreichische EU-Ratspräsidentschaft abzuschließen. Ebenfalls thematisiert werden soll am Sonntag die Klimastrategie, die dann am Montag durch den Ministerrat gehen wird.