Flüchtlinge: Kurz will EU-Grenzschützer nach Afrika schicken

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will EU-Grenzschützer auch nach Afrika schicken, um dort Migranten abzufangen. Ein neues politisches Mandat solle der EU-Grenzschutzagentur "erlauben, in Drittstaaten unter Einverständnis der dortigen Regierung tätig zu werden", sagte Kurz der "Welt am Sonntag". Zugleich forderte er eine raschere Aufstockung von Frontex.