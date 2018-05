SPÖ will stärkere Rolle in EU-Sozialdemokratie

Die SPÖ will innerhalb der EU-Sozialdemokraten "eine stärkere Rolle einnehmen". Dies betonte SPÖ-Chef Christian Kern in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Der Standard" (Freitagsausgabe). So werde der gesamteuropäische Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten werde "wahrscheinlich" in Wien nominiert werden, sagte Kern, der kein Wahlbündnis mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron erwartet.

"Wir Sozialdemokraten müssen einen Spitzenkandidaten anbieten, der mindestens mit derselben Leidenschaft für Europa kämpft, wie Macron es tut. Das müssen wir aus eigener Kraft schaffen", betonte Kern mit Blick auf die Europawahl in einem Jahr. Den Vizepräsidenten der EU-Kommission, den Niederländer Frans Timmermans, bezeichnete er auf eine entsprechende Frage als "exzellente Wahl". Es gebe aber "auch unter den Regierungschefs einige, die hervorragend geeignet wären".

Bei der EU-Wahl 2014 hatten die Parteienfamilien erstmals europaweite Spitzenkandidaten nominiert, die den Anspruch auf das Amt des Kommissionspräsidenten stellten. Für die Sozialdemokraten ging der damalige Parlamentspräsident Martin Schulz ins Rennen, für die konservative Europäische Volkspartei (EVP) der luxemburgische Ex-Premier Jean-Claude Juncker. Die EVP wurde stärkste Kraft im Europaparlament, woraufhin Juncker von den Staats- und Regierungschefs zum Kommissionspräsidenten ernannt wurde. Laut dem EU-Vertrag müssen die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Entscheidung den Ausgang der Europawahl berücksichtigen.

Kern hatte am Mittwoch Vertreter der EU-Sozialdemokraten, darunter Timmermans, in Brüssel getroffen. Dabei stellte der Ex-Bundeskanzler in Abrede, dass er selbst bei der EU-Wahl antreten könnte. "Ich bemühe mich gerade, dass wir einen geeigneten Kandidaten finden, der nicht ich bin", sagte er.

Der Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten müsse "eine starke europäische Persönlichkeit sein, die zeigt, dass wir für ein Anti-Orban-Europa stehen, für ein offenes, pluralistisches und liberales Europa", sagte Kern dem "Standard". SPÖ-Spitzenkandidat werde "jemand sein, der ein europapolitisches Schwergewicht ist".

"Nur schwer möglich" werde eine Wahlplattform mit Macron sein, weil dies eine Auflösung von zwei bestehenden Bewegungen bedeuten würde, sagte Kern. "Das wird Macron nicht attraktiv vorkommen, ich hielte es auch nicht für zielführend. Aber was schon entscheidend ist: Wir brauchen Bündnispartner, inhaltlich gesehen", sagte der SPÖ-Chef, der den französischen Präsidenten am Montag in Paris besucht. Dieser werde sie "weder den Liberalen noch den Sozialdemokraten anschließen", meinte Kern. "Ich nehme an, er wird etwas Eigenes machen, wobei das auch für ihn nicht so leicht ist."