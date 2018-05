Menschenkette für Frauenrechte in Wien

Die Initiatorinnen des Frauen-Volksbegehrens und weitere Frauenorganisationen haben am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt eine Menschenkette für Frauenrechte gebildet. Die Veranstalter sprachen auf Twitter von 2.000 Teilnehmenden. Sie bezeichneten eine solidarische Gesellschaft, in der weder Frauen noch andere Gruppen diskriminiert oder ausgegrenzt werden, als klare Vision.