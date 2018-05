Missbrauchsverdacht an NÖ Gymnasium: Lehrer angeklagt

Im Fall eines Missbrauchsverdachts an einem Gymnasium im Wiener Umland ist nun die Anklage gegen einen Lehrer fertig, berichtete der "Kurier" am Samstag. Demnach soll der Prozess gegen den 37-Jährigen, der sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe Ende November 2017 suspendiert worden war und inhaftiert wurde, am 25. Juni am Landesgericht Korneuburg stattfinden.