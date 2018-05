NS-Dokumentation am Obersalzberg wird neu konzipiert

Mit mehr als 350 Exponaten will das außeruniversitäre Institut für Zeitgeschichte in München künftig am Obersalzberg in Berchtesgaden über die Machenschaften der Nationalsozialisten aufklären. Die Neukonzeption der Dauerausstellung "setzt sich zum Ziel, die enge Verbindung von Hitlers Hausberg mit den Massenverbrechen des NS-Regimes aufzuzeigen", sagte Dokumentationsleiter Axel Drecoll.