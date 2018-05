EU und NATO: Russland soll Verantwortung für MH17 übernehmen

Die EU und die NATO haben Russland aufgefordert, Verantwortung für den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine im Juli 2014 zu übernehmen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte Moskau am Freitag in einer Erklärung auf, "seine Verantwortung zu übernehmen" und vollständig an allen Bemühungen mitzuwirken, um die Schuldfrage in dem Fall zu klären.

© APA (AFP/Archiv)

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg appellierte ebenfalls an Russland, "Verantwortung zu übernehmen". Das russische Außenministerium wies zuvor die jüngst erhobenen neuerlichen Anschuldigungen, für den Abschuss der Malaysischen Passagiermaschine verantwortlich zu sein, als "unbegründet" zurück. Es unterstellt den Ermittlern Voreingenommenheit und Einseitigkeit, mit dem Ziel, Russland in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu diskreditieren.

Auch die deutsche Bundesregierung forderte Russland auf, seiner "Verantwortung" nachzukommen, "damit die Tragödie vollständig aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden", wie die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin sagte. Das internationale Ermittlerteam habe festgestellt, dass Flug MH17 von einem Raketensystem abgeschossen worden sei, "das ohne Zweifel zu den bewaffneten Kräften der Russischen Förderation gehört".

Die vom Joint Investigation Team (JIT) präsentierte Version der Ereignisse, wonach die Buk-Rakete von Russland aus abgeschossen worden sei und zur russischen Brigade 53 gehöre, sei "bedauerlich", schreibt das russische Außenministerium in einer Stellungnahme von Donnerstagabend. "Das ist ein Fall von unbegründeten Anschuldigungen mit dem Ziel, unser Land in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu diskreditieren", wird betont.

Russland warf der niederländischen Regierung vor, für ihre Schuldzuweisung keinerlei Beweise geliefert zu haben. Außenminister Sergej Lawrow sagte laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen am Freitag, in einem Telefonat habe ihm ein niederländischer Minister auf Nachfrage "keine Fakten genannt". Lawrow warf der Regierung in Den Haag vor, die Tragödie auszunutzen, "um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen".

"Natürlich wurden keine Beweise präsentiert, mit Ausnahme eines visuell bemerkenswerten Videos, das auf Daten basiert, die von 'Bellingcat'-Bloggern fabriziert wurden", heißt es weiter. Diese Blogger hätten schon früher Fakten verdreht, um die Hypothese zu untermauern, dass Russland in den Abschuss des Flugzeuges involviert sei. Es sei zudem verwirrend, dass diese Theorie gerade zu einem Zeitpunkt vorangetrieben werde, zu dem Russland die Überprüfung der Anfragen der niederländischen Ermittler noch nicht abgeschlossen habe.

Das Recherchenetzwerk Bellingcat identifizierte nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Hauptverantwortlichen für den Abschuss des Passagierflugzeugs. Es handle sich um einen hohen russischen Offizier, berichtete Bellingcat am Freitag in Den Haag. Der Offizier sei 2014 in der Ostukraine verantwortlich für den Transport der Luftabwehrrakete vom Typ Buk von und nach Russland gewesen.

Russland habe an die niederländischen Ermittler auch Rohdaten der Radarüberwachung des Luftraumes zum Zeitpunkt der Tragödie zukommen lassen. Diese entscheidenden Informationen seien sehr umfangreich und gänzlich objektiver Natur, wird betont. "Leider hat das die Ausrichtung der Untersuchung überhaupt nicht geändert".

"Auf Basis der Radaraufzeichnungen können die Erkenntnisse der unbekannten von den Ermittlern engagierten Experten nicht anders als 'absolut unhaltbar' bezeichnet werden", heißt es. "Unter diesen Umständen haben wir legitime Fragen zu den wahren zugrunde liegenden Motiven des JIT, vorläufige Schlussfolgerungen zu veröffentlichen". All dies bestätige nur die bereits früher geäußerten Bedenken über die Voreingenommenheit und Einseitigkeit der laufenden Untersuchung. Nichtsdestotrotz werde Russland weiterhin Hilfestellungen bieten, damit die Wahrheit über den Absturz des Fluges MH17 festgestellt und die wahren Täter vor Gericht gebracht werden können.

Die Niederlande und Australien machten indes Russland für den Abschuss verantwortlich. Beide Länder "machen Russland für seine Beteiligung an dem Abschuss verantwortlich", erklärte die niederländische Regierung am Freitag.