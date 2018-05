Steuerschulden der Unternehmen lagen 2017 bei acht Mrd. Euro

Die Steuerschulden von Unternehmen belaufen sich auf fast acht Mrd. Euro. Das hat Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gegeben. Allein 2017 wurden demnach Steuerschulden von mehr als einer halben Mrd. Euro als uneinbringlich gelöscht. Finanzstrafen gab es in 8.674 Fällen, sowie 7.239 Selbstanzeigen, die strafbefreiend wirken können.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv)

Insgesamt haben die Finanzämter per Ende 2017 Abgabenrückstände von 7,97 Mrd. Euro gemeldet. Das entspricht in etwa dem bereits Ende 2016 gemeldeten Wert. Bei Rückständen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro wurde bereits ein Rückstandsausweis ausgestellt, also der für die gerichtliche Vollstreckung der Rückstände nötige Exekutionstitel.

Wie Löger ebenfalls mitteilt, wurden im Vorjahr außerdem Rückstände von 556,9 Mio. Euro gelöscht, weil die Einhebung "offenkundig aussichtslos" wäre. Diese Summe entspricht in etwa dem mehrjährigen Durchschnitt. Wobei das Finanzministerium diesbezüglich betont, dass man bei der Löschung von Abgabenschulden äußerst restriktiv vorgehe und nur lösche, wenn alle Einbringungsmaßnahmen ausgeschöpft seien. Weitere 731.000 Euro wurden nachgesehen, weil die Einhebung "nach der Lage des Falles unbillig wäre".

Größter Risikofaktor ist weiterhin die Umsatzsteuer, wo 2,7 Mrd. Euro nicht bezahlt wurden, vor der Einkommensteuer (1,5 Mrd. Euro) und der Körperschaftsteuer (1 Mrd. Euro). Bei der Lohnsteuer machen die Rückstände nur 361 Mio. Euro aus. Um wie viele Fälle es sich handelt, geht aus der Anfragebeantwortung nicht hervor.

Finanzstrafen haben im Vorjahr 81,5 Mio. Euro in 8.674 Fällen eingebracht. Außerdem gab es 7.239 Selbstanzeigen, die strafbefreiend wirken können. Wobei eine strafbefreiende Wirkung ausgeschlossen ist, wenn bereits ermittelt wird. Möglich ist eine Selbstanzeige aber im Rahmen einer Betriebsprüfung. In diesem Fall wird ein Zuschlag zur Steuernachzahlung fällig, der im Vorjahr 3,8 Mio. Euro gebracht hat (1.409 Fälle).