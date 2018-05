Argentinien Drei Tote und Verletzte bei Einsturz von Theater

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/WALTER MONTEROS

Beim Einsturz eines Theaters während seiner Renovierung sind in Argentinien drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte das fast 100 Jahre alte Gebäude in der nördlichen Stadt San Miguel de Tucuman am Mittwochabend (Ortszeit) ein, als auf der Straße davor gerade viel Verkehr herrschte.

Zwei Männer und eine Frau sind ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. Zwei Frauen hätten sich diverse Verletzungen zugezogen, seien aber außer Lebensgefahr.

Während des Unglücks hatten sich keine Bauarbeiter im Parravicini-Theater aufgehalten. Die Polizei vermutete daher, dass es sich bei allen Opfern um Passanten handelte. Der Einsturz gehe wahrscheinlich auf einen Fehler zurück, der bereits beim Bau des Theaters unterlaufen sei. Es war seit 1995 geschlossen und wurde seit Monaten renoviert, um es in ein Geschäftsgebäude umzuwandeln