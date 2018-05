Mujila: Mit Sprache spielen, gegen das Unrecht kämpfen

Zwei Uraufführungen in der nächsten Saison am Grazer Schauspielhaus und am Burgtheater, zwei Performanceauftritte in den kommenden Tagen in Wien und Graz und zuletzt der Peter-Rosegger-Literaturpreis des Landes Steiermark: Der kongolesische, in Graz lebende Autor Fiston Mwanza Mujila ist gut im Geschäft. Am Montag tritt er bei der Eröffnung des "Archipelago"-Projekts der Wiener Festwochen auf.

In der Wiener Hauptbücherei wird Mujila ein Essay des französischen Dichters und Philosophen Edouard Glissant (1928-2011) über Diversität und Globalisierung vortragen. "Dabei werde ich versuchen, den Text zu meinem eigenen zu machen", erklärt er im APA-Gespräch seinen performativen Zugang. Zur Eröffnung des 3. DramatikerInnen-Festivals Graz am 6. Juni wird er sich gemeinsam mit Burgschauspieler Philipp Hauß, einem Saxofonisten und einem Schlagzeuger mit Antonin Artauds "Theater der Grausamkeit" auseinandersetzen. "Genauso muss Theater sein", sagt er: "präzise, aktuell und schmerzhaft."

Mit Glissant und Artaud hat auch jener Roman zu tun, der seit seinem Erscheinen 2014 auf Französisch Fiston Mwanza Mujila bekannt gemacht und ihm nicht nur hervorragende Kritiken, sondern auch den Internationalen Literaturpreis des Berliner Hauses der Kulturen der Welt eingebracht hat: "Tram 83". Das Buch erzähle mit "radikalem Furor" vom postkolonialen afrikanischen Leben in einer von Gewalt beherrschten Männergesellschaft, erklärten die Preisrichter. Die Übersetzerinnen hätten für diesen "ins Performative drängenden Text eine mitreißende Sprache gefunden".

Das Lokal "Tram 83", eine Mischung aus Puff und Bar in einer afrikanischen Minenstadt, ist Schauplatz von wüsten Szenen aus Sex und Gewalt, Normalität und Kriminalität, in denen die unterschiedlichsten Menschen täglich aufs Neue aufeinanderprallen. Die prallen Bilder, die Mujila in dichtem Rhythmus und vielfachen Wiederholungen entstehen lässt, inspirierten Kritiker zu Vergleichen von Hieronymus Bosch bis Brueghel und von Henry Miller bis Celine. "Blade Runner in Africa with a John Coltrane soundtrack", begeisterte sich ein texanischer Buchhändler, von "literarischer Weltmusik" schwärmte der Kultursender Arte.

Die beiden Protagonisten inmitten des Treibens gefährlicher und erbärmlicher Existenzen sind der Kriminelle Requiem und der Intellektuelle Lucien, der als Dichter im alltäglichen Daseinskampf ordentlich Prügel bezieht. Ein Alter Ego des 1981 in der kongolesischen Bergwerksstadt Lubumbashi geborenen Autors? Mujila schmunzelt: "Nein, Lucien ist eine Reflexion über Intellektuelle in der Dritten Welt. Dort, wo - wie im Kongo - alles kaputt ist, muss er anders agieren als in Europa, vielleicht auch mehr als Sozialarbeiter." So habe er, der regelmäßig in seine alte Heimat zurückkehrt, im Kongo einen Verein zur Unterstützung junger Künstler gegründet. "Er funktioniert bis heute."

Die kongolesische Diaspora spiele im Demokratisierungsprozess des von Bürgerkriegen zerrütteten Landes eine wichtige Rolle, sagt der Autor, dessen Eltern und Großeltern unter belgischer Kolonialherrschaft geboren wurden, während er in der Mobutu-Diktatur aufwuchs. Das zentralafrikanische Land, mit 80 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig der viertgrößte Staat Afrikas, sei zwar eigentlich "eines der reichsten Länder der Welt", durch die reichen Rohstoffvorkommen wie jene des für die Handy-Produktion begehrten Coltan, jedoch ein Paradebeispiel für die durch den Kapitalismus stetig vergrößerte Kluft zwischen Erster und Dritter Welt.

"Der Kongo ist heute eine moderne Kolonie. Wir haben eine fiktive Unabhängigkeit. Die Regierung spielt keine Rolle." Hat er Hoffnung, dass sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern könnte? "Als Kongolese sage ich: Es gibt keine Hoffnung. Als Schriftsteller sage ich: Es gibt Hoffnung. Man muss daran glauben. Auch wenn wir dafür eigentlich internationale Solidarität und ein afrikanisches Bewusstsein brauchen."

"Tram 83" wird am 21. September von Dominic Friedel in Kooperation mit dem steirischen herbst im Grazer Schauspielhaus auf die Bühne gebracht werden. In Graz lebt Fiston Mwanza Mujila seit 2009, seit er dort für ein Jahr als Stadtschreiber ausgewählt wurde. Hier lehrt er afrikanische Literatur und schreibt an seiner Dissertation über Fragen des kulturellen Gedächtnisses und der Gewalt in der kongolesischen Literatur. Wie hat es der Sohn eines Händlers aus Lubumbashi zu so einer Karriere geschafft? "Meine Eltern haben immer gelesen. Vielleicht bin ich wegen meiner Mutter Schriftsteller geworden, denn sie hat uns alle Bücher gekauft, die wir wollten, damit wir lesen konnten, bis die Eltern nach einem langen Arbeitstag nach Hause kamen." Er ging auf eine katholische Schule und machte seinen Master in Literaturwissenschaft. Als Stipendiat des Böll-Fonds in Köln gelang ihm schließlich endgültig der Sprung nach Europa.

Während sich seine auf Französisch geschriebenen früheren Stücke aus afrikanischer Perspektive um Migration, Grenzen, Gefängnis und Politik drehten ("Ich mag es, die großen Themen der Welt zu behandeln."), wird sein Stück "Zu der Zeit der Königinmutter", das im Frühjahr 2019 am Akademietheater uraufgeführt wird, von Europa handeln. Die heruntergekommene New-Jersey-Bar, die als Zufluchtsort von Gestrandeten den Schauplatz bildet, "könnte etwa in Russland oder Amerika stehen". "Es ist das erste Stück, das ich auf Deutsch schreibe. Beim Schreiben fühle ich mich wie ein Bäcker, der statt mit Mehl mit Sprache arbeitet. Deutsch ist meine mittlerweile sechste Sprache - und bietet ein ganz anderes Material als etwa Französisch. Ich komme mir vor wie ein Kind, das die Welt entdeckt."

In Graz ("eine sehr schöne Stadt") fühlt sich Fiston Mwanza Mujila, der künftig vermehrt auf Deutsch schreiben möchte, seinen im Entstehen befindlichen nächsten Roman aber auf Französisch verfasst, auch als Dichter angekommen. "Ich fühle mich der großen Literaturtradition des Forum Stadtpark verbunden. Ich fühle mich wie ein Cousin von Friederike Mayröcker, Werner Schwab oder Peter Waterhouse. Der Roman 'Die größere Hoffnung' von Ilse Aichinger ist ein gutes Beispiel dafür, wie man über Gewalt schreiben kann - eine Frage, die auch mich sehr beschäftigt." Dann scheint sein Antreten beim Bachmann-Preis wohl nur eine Frage der Zeit? Er lacht: "Ich bin bereits gefragt worden. Aber ich fühle mich noch nicht bereit dafür."