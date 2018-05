Bis zu 3.000 Meter hohe Aschewolke über Vulkan Kilauea

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt Asche in die Luft. Eine riesige graue Wolke von bis zu 3.000 Metern Höhe war in den frühen Abendstunden am Donnerstag (Ortszeit) über dem Berg zu sehen, wie der Zivilschutz auf Twitter berichtete.