Prinz William reist nach Israel und in Palästinensergebiete

Als erstes ranghohes Mitglied der britischen Königsfamilie reist Prinz William im Juni zu einem offiziellen Besuch nach Israel und in die Palästinensergebiete. Wie der Kensington-Palast am Freitag mitteilte, beginnt William seine Reise am 24. Juni in Jordanien, anschließend reist er weiter nach Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah.