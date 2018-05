Buschfeuer in Südwesten Australiens außer Kontrolle

Im Südwesten Australiens sind mehrere Buschfeuer außer Kontrolle geraten. Die Einwohner der Gemeinde Napier im Bundesstaat Western Australia wurden am Freitag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen, weil die Flammen schon gefährlich nahe sind. "Ihr Leben ist in Gefahr. Sie müssen unbedingt sofort etwas tun", hieß es in einer Warnung der Feuerwehr.