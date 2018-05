Vorstellung der Ministerliste in Rom verzögert sich

Die Verhandlungen über die Zusammensetzung der neuen Regierung in Rom dauern weiter an. Mit der Vorstellung der Ministerliste wird nicht vor Samstag gerechnet, verlautete aus dem Umfeld der Fünf-Sterne-Bewegung am Freitag. Probleme treten wegen der Besetzung des Postens des Wirtschaftsministers auf, berichteten italienische Medien.

© APA (AFP)

Italiens designierter Premier Giuseppe Conte traf am Freitag die Chefs der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, die seine Regierung unterstützen werden. Beratungen wurden über die Ministerliste geführt. "Das Treffen ist gut verlaufen. Wir verstehen uns, als hätten wir jahrelang zusammengearbeitet", sagte Di Maio ohne Angaben zum Thema Wirtschaftsminister zu machen.

Die rechte Lega, Juniorpartner in einer möglichen Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung, beharre auf der Nominierung des europakritischen Ökonomen Paolo Savona als Wirtschaftsminister, hieß es. Da bei Ministerernennungen der Präsident das letzte Wort hat, könnte dies Conte bei der Erstellung der Ministerliste Schwierigkeiten bereiten.

Staatschef Sergio Mattarella deutete den Medienberichten zufolge an, gegen Savona zu sein. Der Ökonom sieht den Euro als "deutsches Gefängnis" für Italien. Der 81-jährige Euroskeptiker, der über Erfahrungen im Finanzsektor, in der Wissenschaft, aber auch als Industrieminister verfügt, droht die Finanzmärkte mit eurokritischen Ansichten zu verschrecken.

In seiner Autobiografie, die die Zeitung "La Stampa" auszugsweise veröffentlichte, attackierte Savona Deutschland scharf: "Deutschland hat die Vision seiner Rolle in Europa seit dem Ende des Nationalsozialismus nicht verändert, sondern allein die Idee aufgegeben, sie militärisch durchzusetzen."

Der scheidende italienische Premier Paolo Gentiloni forderte seinen möglichen Nachfolger Conte auf, die von den Mitte-Links-Regierungen in der vergangenen fünfjährigen Legislaturperiode geleistete Arbeit nicht zunichtezumachen. "Es genügen wenige Monate, um vom richtigen Weg abzukommen", warnte Gentiloni Medienberichten zufolge. "Nach fünf Jahren hinterlassen wir ein Land mit mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und mit einem ausgewogenen Budget", sagte Gentiloni, der am Freitag von den Mitarbeitern des Regierungssitzes in Rom Abschied nahm.

Laut der Lega könnte der Ökonom zur Galionsfigur einer Anti-Brüssel-Achse werden. "Savona ist die Person, die Italien ins Zentrum der Debatte in Europa zurückbringen kann. Er ist der Ökonom, der am besten den Willen der Italiener verkörpert, in Europa mehr zu zählen. Er ist die Garantie, dass Italien eine Protagonistenrolle in Europa spielen kann. Warum sollte Mattarella sich gegen Savona als Minister wehren?", fragte Lega-Chef Matteo Salvini.

Der Spitzenpolitiker der konservativen Forza Italia, Giovanni Toti, betonte, dass Savona als Industrieminister der Regierung um den Ex-Notenbankchef Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) Verhandlungen für Italiens Einstieg in die Eurozone geführt habe. "Savona zählt zu den Vätern des Euro. Es ist komisch, dass er jetzt zum Euro-Schreck wird. Bestimmt ist er kein destabilisierender Faktor für die Märkte", so Toti in einem TV-Interview am Freitag.