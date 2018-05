Zwei Tote bei Protesten in Nicaragua

Bei den länger als einen Monat andauernden Protesten gegen Präsident Daniel Ortega in Nicaragua sind erneut zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 30-Jähriger sei in Leon tödlich von einer Kugel am Kopf getroffen worden, teilte dessen Familienangehörige am Donnerstag (Ortszeit) mit. In der Nacht zum Donnerstag sei zudem ein Aktivist der Regierung tödlich verletzt worden.