Maduro stellt Freilassung von Oppositionellen in Aussicht

Nach seinem umstrittenen Sieg bei der Präsidentenwahl hat Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro die Freilassung inhaftierter Regierungsgegner in Aussicht gestellt. "Ich verkünde eine Politik der Befriedung, die ermöglicht, dass jene, die in Gewalttaten verwickelt waren, den politischen Kampf aufnehmen können - ohne Waffen und Gewalt", sagte Maduro am Donnerstag bei seiner Vereidigung.