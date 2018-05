Israelischer Angriff auf Militärflughafen in Syrien

Bei einem Raketenangriff in Syrien ist im Zentrum des Bürgerkriegslandes ein Militärflughafen der Regierung angegriffen worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte am Donnerstagabend, wahrscheinlich sei die israelische Armee für die Bombardierung verantwortlich. Insgesamt habe es am Militärflughafen Al-Dabaa südwestlich der Stadt Homs sechs Explosionen gegeben.