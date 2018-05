Wiens Bürgermeister Häupl sagte "Auf Wiedersehen"

Der scheidende Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat am Donnerstag seine letzte Rede im Gemeinderat gehalten. "Es war über weiteste Strecken eine tolle Zeit", zog er Bilanz. Alle Fraktionen - außer die FPÖ, in deren Reihen nur vereinzelt geklatscht wurde - würdigten ihn mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations. Sein Nachfolger Michael Ludwig sprach von einem "besonderen Tag".

"Ich will nicht verhehlen, dass es schon nachdenklich macht, dass es 35 Jahre her ist, dass ich in der letzten Reihe gesessen bin und als Gemeinderat vereidigt wurde", erinnerte sich Häupl an seine Anfänge im Rathaus. Über die mehr als 23 Jahre als Bürgermeister der Stadt wolle er nicht "ausführlich Rechenschaft ablegen". Das Ergebnis sei bei einem Gang durch die Stadt zu sehen.

Dennoch zeigte er sich stolz über die hohe Lebensqualität der Stadt. Bedeutende Einschnitte seien der EU-Beitritt und der Fall des Eisernen Vorhangs gewesen. "Wir haben, wenn man den internationalen Medien glauben darf, diese Chance genutzt und die Herausforderungen gemeistert."

Auch einige mahnende Wort sprach das scheidende Stadtoberhaupt. "Wir leben in einer sehr gefestigten Demokratie. Dennoch, die Demokratie ist ein zerbrechliches Gut, man muss sorgsam mit ihr umgehen." Das "Friedensprojekt" Europäische Union sei es wert, hart dafür zu arbeiten, "denn die Alternative wollen wir mit Sicherheit nicht".

Außerdem mahnte Häupl einen respektvolleren Umgang in der politischen Debatte ein. "Ich kenne keine andere Berufsgruppe, die so miteinander umgeht, wie Politiker." Dabei nahm er auch sich selbst nicht aus. "Auch ich war nie ein Kind von Traurigkeit, auch nicht verbal. Wenn ich in all dieser Zeit jemanden gekränkt oder beleidigt habe, dann entschuldige ich mich jetzt dafür", sagte er. "Respekt und Rücksichtnahme sollten ebenso Grundlage der demokratischen Diskussion sein, wie im politischen Umgang miteinander."

Zum Schluss bedankte er sich unter anderem bei den Mitarbeitern der Stadt ("Sie sind großartig - wenn sie wollen"), bei seinen Parteifreunden, aber auch beim Koalitionspartner. "Es war über weiteste Strecken eine tolle Zeit. Ihr habt mir sehr viele Sonnentage beschert."

Auch der Opposition dankte er und appellierte gleichzeitig für mehr Zusammenarbeit. "Ich glaube, dass ein Mehr an Gemeinsamkeiten dieser Stadt gut tun würde", sagte Häupl. Seinem Nachfolger Michael Ludwig wünschte er alles Gute. Zum Abschluss der Rede, die er mit den Worten "Auf Wiedersehen" schloss, würdigten ihn die Gemeinderäte mit minutenlangem Applaus.

Von einem "besonderen Tag" sprach dann Michael Ludwig in seiner Antrittsrede begonnen, die genaugenommen keine solche war. Denn der Noch-Wohnbaustadtrat brach mit der Tradition und erklomm das Rednerpult schon vor der eigentlichen Bürgermeister-Wahl. Er habe selbst darum ersucht, vor der Wahl sprechen zu dürfen. "Ich denke, Sie haben das Recht, sich ein Bild machen zu können."

"Ich freue mich sehr, dass Du angekündigt hast, Deine Kompetenzen auch weiter der Stadt zur Verfügung zu stellen", lobte Ludwig das Angebot des Noch-Stadtchefs, bei Bedarf Aufgaben etwa im Wissenschaftsbereich zu übernehmen. Den Grünen versicherte er, die Koalition weiterführen zu wollen: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr treuer Mensch bin, im Privaten wie im Politischen." Es gebe noch zahlreiche Punkte im Koalitionsübereinkommen zu erledigen: "Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit."

"Wien ist das, was wir daraus machen", betonte Ludwig. Der Wiener Flair solle erhalten werden, trotzdem seien "Akzente für die Zukunft" zu setzen. Auch auf die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts verwies er wiederholt, wobei er hervorhob: "Die Sozialpartnerschaft ist ein ganz wichtiger Punkt."

Ziel sei weiters, die stadtverträgliche Mobilität zu fördern, also etwa den öffentlichen Verkehr auszubauen. Für Autos sollten aber gleichzeitig keine "Hürden" errichtet werden. Nötig sei es auch, den Schwerverkehr aus der Stadt abzulenken. Von daher möchte er auch seiner "persönlichen Genugtuung" Ausdruck verleihen, dass nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts der Lobautunnel nun gebaut werden könne.

Ludwig widmete sich weiters dem - ihm besonders wichtigen, wie er beteuerte - Thema Sicherheit. Dieses sei weder ein linkes noch ein rechtes Thema, sondern ein Grundbedürfnis der Menschen. Wien sei nach wie vor eine der sichersten Städte, hob er hervor. Zugleich verteidigter er den umstrittenen Alkoholbann am Praterstern: "Ich sage es ganz deutlich, das Alkoholverbot am Praterstern ist nicht als alleinige Maßnahme zu sehen." Denn auch die Sozial- und Hilfseinrichtungen seien eingebunden und dort tätig.

Durchaus sanft im Ton und mit allerlei Bonmots hatte sich davor die Opposition von Häupl verabschiedet. Als erste ergriff NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger das Wort - und gestand sogleich: "Ja, Sie werden mir fehlen." Denn: "Sie sind eine Kulturfigur geworden." Häupl habe sie aber auch besonders angespornt, erinnerte sich Meinl-Reisinger: Denn nach dem NEOS-Einzug in den Gemeinderat habe er gemeint: "Auf Euch hamma ned gewartet."

Eine Spur amikaler legte ÖVP-Klubobmann Manfred Juraczka seine Würdigung an. Häupls Intellektualität habe leider auch dazu geführt, dass "Du mit mir lieber über die umstrittene Bodenpolitik von Salvador Allende im Chile der 1970er-Jahre diskutiert hast als über die aktuellen Probleme in der Wiener Verkehrspolitik". Als Geschenk überreichten die Rathaus-Schwarzen Häupl - er ist bekennender Hobbykoch - das "Kochbuch des Sozialismus".

Dank und ein Präsent gab es auch vom Koalitionspartner, wobei hier das grüne Urgestein Christoph Chorherr die Aufgabe übernahm. Schließlich sei er schon bei der Angelobung Häupls dabei gewesen, erklärte er. Respekt gab es dafür, dass Häupl im richtigen Moment immer wieder Mut gezeigt habe: "Es war 2010 sicher nicht ganz einfach, eine Koalition mit den Grünen zu wagen."

Rauer fiel der Abschied der FPÖ aus. Klubchef Anton Mahdalik konzentrierte sich vor allem auf die "leise Kritik", die er trotz der feierlichen Stunde anbringen wolle. "Vieles hat sich in dieser Zeit verändert - auch zum Negativen", nannte der Freiheitliche in erster Linie "Parallelgesellschaften", durch die sich viele Einheimische nicht mehr sicher fühlten. Spitzen brachte der Blaue auch bezüglich Spritzertrinken und dahingehend an, dass im Bürgermeister-Job sowieso keine Burn-out-Gefahr bestehe. Nicht ganz verwunderlich, dass Häupl dem blauen Fraktionsvertreter - anders als allen anderen - keinen Applaus für seine Rede spendete.