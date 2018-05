Ein Jahr Haft für Ritzen von Nazi-Motiven in 14 Autos

Ein Serien-Autokratzer, der in den Lack von 14 Fahrzeugen Nazi-Motive wie Hakenkreuze und Nazi-Parolen wie "Heil Hitler" in den Lack geritzt haben soll, wurde am Mittwoch vor einem Schwurgericht in Salzburg wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g und 3f und schwerer Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Der 19-Jährige beschädigte insgesamt 24 Autos.