Köstinger und Hofer bekennen sich zu Pariser Klimazielen

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) haben am Mittwoch bei der Parlamentsenquete zur Klima- und Energiestrategie "Mission 2030" in Wien ein Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen abgelegt. Ziele, die über die EU-rechtlichen Mindestanforderungen hinausgehen, forderte indes SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger in seinem Beitrag von der Regierung.