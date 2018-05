Polin Olga Tokarczuk erhält Man-Booker-Preis

Erstmals geht der internationale Man-Booker-Literaturpreis nach Polen: Die Autorin Olga Tokarczuk und ihre US-Übersetzerin Jennifer Croft teilen sich die Auszeichnung für den Roman "Flights", wie die Jury am Dienstagabend in London mitteilte. Auf Deutsch ist das Buch unter dem Titel "Unrast" (Verlag Schöffling & Co) erschienen.