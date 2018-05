"aufhOHRchen" gastiert in Wiener Neustadt

Das niederösterreichische Volkskulturfestival "aufhOHRchen" gastiert bei seiner 26. Auflage in Wiener Neustadt. Vom 14. bis 17. Juni heißt es "alles Volksmusik" in der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes. Etwa 1.000 Musikanten wollen Wiener Neustadt während der vier Festivaltage in eine Klangwolke hüllen.