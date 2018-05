Tödlicher Verkehrsunfall in Tirol

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am Dienstagabend in Fieberbrunn in Tirol gegeben. Ein ungarischer Motorradfahrer krachte gegen 17.30 Uhr bei einem Überholmanöver in einen entgegenkommenden Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle. Das Auto des 34-jährigen Österreichers geriet in Brand, der Lenker konnte aber sich und seine vier Kinder aus dem Fahrzeug befreien, teilte die LPD Tirol mit.