Zwei Autolenker krachten in Kärnten gegen Baum

Ein 22 Jahre alter Autolenker ist am Sonntagabend in Straßburg (Bezirk St. Veit/Glan) mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrer laut Polizei schwer verletzt. Zwei Stunden später prallte ebenfalls in Straßburg ein 33-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls gegen einen Baum. Auch hier gab es drei teils schwerst Verletzte.