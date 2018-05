Ebola-Impfungen im Kongo ab Montag

In der Demokratischen Republik Kongo wird am Montag mit Impfungen gegen Ebola begonnen. Das kündigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums an. 4.000 Dosen Impfstoff seien am Samstag nach Mbandaka gebracht worden. In der Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern sind bisher vier Fälle von Ebola aufgetreten.