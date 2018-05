Suche nach vermisstem Österreicher in Paraguay eingestellt

Die Suche nach dem in Paraguay vermissten Steirer soll eingestellt worden sein, wie "Heute" in der Online-Ausgabe am Freitag berichtete. Vom Außenministerium gab es dafür auf Anfrage vorerst keine Bestätigung. Der 62 Jahre alte Obersteirer soll vorgehabt haben, den Vulkan Cerro Leon in einem Nationalpark zu besteigen. Ende April hatten die Behörden sein Wohnmobil gefunden.