Mehrere Tote durch Schüsse an High School in Texas

Durch Schüsse in einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach US-Medienberichten am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. Lokale Medien berichteten unter Berufung auf informierte Quellen von mindestens acht Toten und zwei Festnahmen.