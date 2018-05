Merkel sprach mit Putin über Ukraine und Syrien

Vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation in Nahost hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen. Im Mittelpunkt des Arbeitsbesuches in Sotschi sollten der Krieg in Syrien, der Konflikt in der Ostukraine und das von Donald Trump aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran stehen.

© APA (AFP)

Deutschland und Russland wollen beide an dem Abkommen festhalten, aus dem sich der US-Präsident vergangene Woche einseitig verabschiedet hatte. Außerdem wollte Merkel darauf dringen, den Stillstand bei der Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen für die Ostukraine zu überwinden. Thema sollte auch das Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 sein, das von der Ukraine und der EU-Kommission kritisiert wird und das die USA gerne verhindern würden.

Putin begrüßte Merkel mit weißen Rosen in seiner Residenz an der Schwarzmeerküste. Der Präsident messe dem Treffen große Bedeutung bei, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow vor Beginn: "Das ist ein sehr wichtiger Besuch." Es sei eine gute Gelegenheit, sich in internationalen Problemen abzustimmen. Die Kanzlerin sprach auch kurz mit Regierungschef Dmitri Medwedew im Eingang.

Merkel hatte Russland zuletzt vor einem Jahr besucht. Was die Kanzlerin erst kurz vor ihrer Ankunft erfahren hatte: Syriens Präsident Bashar al-Assad war am Donnerstag ebenfalls bei Putin in Sotschi. Russland ist Syriens wichtigste Schutzmacht. Deutschland will, dass dort ein politischer Prozess beginnt, der zumindest einem Teil der Millionen Kriegsvertriebenen und Flüchtlinge die Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht. Auch soll der Einfluss des Irans in dem Nachbarland Israels zurückgedrängt werden.

Das deutsch-russische Verhältnis ist gespannt, seit Russland sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt hat und Separatisten in der Ostukraine unterstützt. Deshalb sah der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck (SPD), in dem Treffen eine "große Chance". Merkel habe im Wahlkampf gesagt, dass man kein Problem ohne die Russen lösen könne, auch nicht die Iran-Frage. "Die Kanzlerin muss jetzt viel besprechen, um den Frieden zu wahren", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die deutsche Wirtschaft erhofft sich in Russland von dem Treffen Merkels mit Putin Schützenhilfe. Den Unternehmen drohen Strafen der USA, wenn sie sich nicht an die Sanktionen gegen Russland halten. Zugleich droht Moskau den Firmen in Russland, die die US-Sanktionen einhalten.

Nach Einschätzung des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen sieht sich Putin als Gewinner des Streits um das Atomabkommen mit dem Iran. "Die Destruktionen sind jetzt nicht mehr einseitig. Sie kommen jetzt von Ost und West und (es gibt sie) innerhalb des Westens", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Die dadurch ausgelöste Instabilität führe dazu, dass sich Putin "in einem zynisch-machtpolitischen Sinne" zunächst einmal als Profiteur der neuen Situation sehe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sichunterdessen zufrieden über ihr Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Die aktuellen Krisen könnten nur gelöst werden, wenn man intensiv miteinander spreche, sagte Merkel am Freitag in Sotschi.

Dies betreffen vor allem auch Fragen, in denen man nicht einer Meinung sei. Sie und Putin pflegten "einen regelmäßigen, aber auch offenen Austausch". Mit Blick auf Syrien sagte Merkel, die Lage habe sich weiter verkompliziert durch den Austritt der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran. Sie bekräftigte, es sei besser, diese Vereinbarung zu haben als keine.

Putin setzte indes in seiner neuen Amtszeit bei der Besetzung seiner Regierungsposten weitgehend auf Kontinuität, die Schlüsselposten bleiben unverändert: Der seit 2004 amtierende Außenminister Sergej Lawrow bleibt ebenso im Amt wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Finanzminister Anton Siluanow wird neue Nummer Zwei der Regierung des ebenfalls verlängerten Premiers Dmitri Medwedew. Putin bestätigte die Kabinettsliste am Freitag in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung.

Der in den russischen Dopingskandal verwickelte Vize-Regierungschef Witali Mutko verliert allerdings die Zuständigkeit für Sport. Mutko ist künftig stattdessen für den Bereich Bauen zuständig. Der 59-Jährige war von 2008 bis 2016 Sportminister und wurde dann zu einem von mehreren Vize-Regierungschefs befördert. Mutko steht im Mittelpunkt des Skandals um systematisches Staatsdoping in Russland. Die Enthüllungen führten dazu, dass bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang heuer kein Athlet unter russischer Flagge antreten durfte. In der neuen Regierung soll sich Vize-Ministerpräsidentin Olga Golodets künftig neben der Kultur um den Sport kümmern, als Sportminister bleibt Pawel Kolobkow im Amt.