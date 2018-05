EU-Kommission reaktiviert Abwehrmaßnahmen für US-Sanktionen

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP) ARCHIV

Die EU-Maßnahmen würden innerhalb von zwei Monaten greifen, sofern das EU-Parlament und die Mitgliedsländer dies nicht zurückwiesen, teilte die EU-Kommission mit. Die Verordnung könne aber auch früher aktiviert werden, wenn es dafür eine starke politische Unterstützung gebe.

Mit dem Blockade-Statut ist EU-Firmen verboten, sich an jene Sanktionen zu halten, die von den USA nach ihrem Austritt aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran angedroht wurden. Zudem werden keine US-Strafmaßnahmen gegen Firmen anerkannt, die Handel mit dem Iran betreiben. Die EU-Kommission hatte die Aktivierung der Regelung am Donnerstag nach dem Treffen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs in Sofia angekündigt. Anders als US-Präsident Donald Trump will die EU am Atom-Abkommen mit dem Iran festhalten.

Die deutsche Industrie warnte trotz der EU-Maßnahmen vor Rechtsunsicherheit, die sich durch die Schritte der USA dramatisch erhöht habe. Der Einsatz des Blockade-Status sei zwar nachvollziehbar, seine Wirkung aber unklar, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Es ist klug, die Effekte genau zu untersuchen, um am Ende nicht europäischen Unternehmen zu schaden." Das Statut könne in das US-Geschäft der deutschen Industrie spürbar eingreifen.