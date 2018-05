Frau stürzte in Wien auf U-Bahn-Gleise: Gerettet

Eine 66 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in der U-Bahn-Station Schottenring in der Wiener Innenstadt zusammengebrochen und auf die Gleise der U2 gestürzt. Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung betätigte den Notstopp, gemeinsam mit Passanten barg der 28-Jährige die Frau wieder auf den Bahnsteig. Sie wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.