Kollision von Wohnmobil mit Pferden auf der A10

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist in der Nacht auf Freitag ein Wohnmobil mit mehreren Pferden kollidiert. Der 45-jährige Lenker konnte auf Höhe des Zubringers Golling auf regennasser Fahrbahn den Tieren nicht ausweichen, die aus einer Koppel entwichen waren, teilte die Polizei mit. Der Lenker und sein 13-jähriger Sohn wurde verletzt. Drei Pferde verendeten an der Unfallstelle.