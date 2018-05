Ruiss kritisiert Mangel an Einbindung bei Kulturstrategie

Die im Regierungsprogramm festgehaltenen Pläne für eine Kunst- und Kulturstrategie sorgen bei Interessensvertretern für Ratlosigkeit: Als Vertreter der Szene am Mittwoch ein 10-Punkte-Programm für eine neue Kulturpolitik in der Stadt Wien präsentierten, erinnerte man auch an vor einigen Monaten an Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) gerichtete Vorschläge. Auf Antwort warte man bisher vergebens.