Wanda gastieren beim Donauinselfest auf der großen Festbühne

Das wohl größte Open-Air-Festival des Landes, das Wiener Donauinselfest, wird heuer 35 Jahre alt. Vom 22. bis 24. Juni werden wieder Hunderttausende die Freizeitmeile besuchen - wo sie bei freiem Eintritt insgesamt 600 Stunden Programm erwartet. Am Donnerstag wurde das komplettierte Line-Up präsentiert. Mit dabei sind etwa die US-Band Portugal. The Man, Voodoo Jürgens, Konstantin Wecker und Wanda.

Die rot-weiß-rote Supergroup wird heuer am Freitag auf der (an diesem Tag von Ö3 programmierten, Anm.) Festbühne aufspielen - nachdem sie 2015 auf der FM4-Stage für Amore gesorgt hatte. Auch der irische Sänger Rea Garvey und der deutsche DJ Alle Farben werden am Freitag die große Bühne entern.

Am Samstag wird diese von Radio Wien bespielt, wobei mit Konstantin Wecker, Gert Steinbäcker und Lisa Stansfield Künstler im Mittelpunkt stehen, die bereits auf eine erfolgreiche und durchaus längere Karriere zurückblicken können.

Am Sonntag fungiert die zentrale Main-Stage dann wieder als Ö3-Bühne. Die österreichische Sängerin Ina Regen ("Wie a Kind"), das DJ-Duo Ofenbach und das heimische Musikprojekt Pizzera & Jaus werden dort gastieren. Auf der FM4-Bühne wird am Freitag zunächst wieder vor allem Rap und Hip-Hop geboten. Verantwortlich dafür sind unter anderem Yasmo, die Linzer Rapperin Mavi Phoenix sowie die deutsche Antilopen Gang.

Am Samstag steht dann auf der FM4-Bühne Wienerisches - mit einem schwedischem Gastauftritt - auf dem Programm. Angekündigt sind unter anderem Voodoo Jürgens samt Haberern sowie Ernst Molden und der Nino aus Wien. Aufgelockert wird das lokale Line-Up von der Stockholmer Indie-Band Shout Out Louds. Abwechslungsreich geht es auf der FM4-Stage auch am Sonntag zu: Dort spielt Granada aus Graz, gefolgt von Portugal. The Man, die - wie der Name definitiv nicht sagt - aus Alaska kommen.

Auf der Schlagerbühne präsentiert unter anderem Elisabeth Engstler ein Best Of des Fendrich-Musicals "I Am From Austria". Auch die Münchener Freiheit, Bluatschink oder die jungen Zillertaler werden dort erwartet. Im Ö1 Kulturzelt sind Lukas Resetarits, Wiener Blond, die Science Busters, Ankathie Koi oder die Kabarett-Diva Irmgard Knef zu Gast.

Weniger musikaffine Menschen müssen am von der Wiener SPÖ veranstalteten Donauinselfest nicht darben. Auf sie warten unzählige Gastro-Stände, zahlreiche Vorführungen auf diversen Themeninseln, ein Kreativmarkt oder auch ein umfangreiches Kinderprogramm. Wie Chef-Organisator Thomas Waldner berichtete, wird es auch ein Public-Viewing für Fußballfans geben. Alle neun Spiele, die an diesem Wochenende bei der Weltmeisterschaft in Russland stattfinden, werden gezeigt.

SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak hob hervor, dass auch der Sicherheit wieder große Bedeutung geschenkt wird. Ein Schwerpunkt wird hier heuer der Schutz von Frauen und Mädchen vor Übergriffen sein, wie sie betonte.