Kneissl fordert mehr Einsatz der EU für Balkanstaaten

Die Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Staaten treffen sich am Donnerstag in Sofia mit ihren Kollegen aus den sogenannten Westbalkanländern. Ziel des Gipfels ist es, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo zu Reformen zu ermuntern. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderten mehr Einsatz der EU für die Balkanstaaten.

Sebastian Kurz hat die Unterstützung der Westbalkanstaaten bei der EU-Annäherung während der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs bekräftigt. Ein "klares Ziel" des EU-Vorsitzes seien auch "Fortschritte" der Länder auf dem Weg in die EU, so Kurz vor dem EU-Westbalkan-Gipfel am Donnerstag. Die Länder seien "nicht nur geografisch, sondern auch emotional Teil Europas".

"Die EU hat Südosteuropa in den letzten Jahren vernachlässigt. In dieses Vakuum sind dann andere Staaten wie Russland, China, die Türkei und die Golfstaaten gestoßen", sagte indes Außenministerin Kneissl der "Welt" unmittelbar vor dem Westbalkangipfel in Sofia. Kneissl kündigte einen verstärkten Einsatz der österreichischen Regierung für die sechs Länder an. "Österreich verfügt zu allen Ländern Südosteuropas über ausgezeichnete Beziehungen und wird sich während der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte für eine rasche Annäherung dieser Länder zur Europäischen Union einsetzen." Insbesondere werde Österreich "die Vertreter der sechs beitrittswilligen Balkanstaaten Ende August anlässlich des Treffens der EU-Außenminister nach Wien einladen, um in aller Offenheit die Chancen und Probleme einer EU-Erweiterung in Südosteuropa zu beraten."

Die Beitrittskandidaten müssten erfahren, dass die Fortschritte, die sie gemacht haben, auch honoriert werden. Denn eine "glaubwürdige Beitrittsperspektive" könne die Länder zu weiteren wichtigen Reformen motivieren. Eine "glaubwürdige Beitrittsperspektive" könne die Länder zu weiteren wichtigen Reformen motivieren. "Insofern war es richtig, für Länder wie Serbien und Montenegro mit dem Jahr 2025 einen Zeithorizont für einen EU-Beitritt zu nennen", sagte Kneissl weiter. Grundsätzlich könne die Umsetzung einer solchen zeitlich definierten Beitrittsperspektive nur gelingen, "wenn sich die Staaten der Region anstrengen und die Annäherung an die EU weiter mit aller Kraft vorantreiben".

Der Gipfel in Sofia werde eine "klare Perspektive für den Westbalkan" bestätigen, so der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. "Alle haben die gleiche Ausgangslage und Perspektive, aber der Fortschritt ist individuell." Es hänge von den einzelnen Kandidatenländern ab, wie schnell diese sich bewegen würden. So habe er sich am Donnerstag vor dem Gipfel zuversichtlich gezeigt, dass zum Beispiel Serbien und Kosovo ihre Beziehungen in einem rechtlich verbindlichen Abkommen regeln können.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic drängt diesbezüglich zur Bildung der mit Prishtina im Jahre 2013 vereinbarten Gemeinschaft der serbischen Gemeinden im Kosovo, einer Art Serben-Autonomie, bevor es zur Fortsetzung des von der EU initiierten Normalisierungsdialogs kommt. Das berichteten Belgrader Medien am heutigen Donnerstag unter Berufung auf den Staatschef. Der von der Europäischen Union 2011 initiierte Normalisierungsdialog soll zum Abschluss eines rechtlich bindenden Abkommens zwischen Serbien und dem Kosovo führen. Dies ist eine der derzeit schwierigsten Bedingungen, die Serbien in seinem EU-Annäherungsprozess zu erfüllen hat. Die EU-Kommission hatte im Februar Serbien eine Beitrittsperspektive für 2025 in Aussicht gestellt.

Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas, hat sich indes für die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien und Mazedonien ausgesprochen. "Das ist die Nagelprobe für die EU am Westbalkan", sagte er am Donnerstag. Noch vor dem Sommer müsse es grünes Licht für beide Länder geben. "Nur dann nehmen uns die Länder am Westbalkan die oft versprochene europäische Perspektive ab."

Dabei sei insbesondere Österreich vor seinem EU-Vorsitz gefordert, in dem die Stärkung der europäischen Perspektive des Westbalkans ein Schwerpunkt sei, sagte Karas laut Aussendung. "Die geplante EU-Erweiterung am Westbalkan ist kein Gefallen, den wir den Ländern dort tun wollen. Im Gegenteil: Wir wollen gemeinsame europäische Werte und gegenseitige Freundschaft auf Dauer in diesem wichtigen Teil Europas verankern. Dabei gibt es einen beinharten Wettlauf mit Russland und China, die ihre Politik- und Wirtschaftssysteme am Westbalkan etablieren wollen."

Auch Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, der auch Chef der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres ist, forderte eine glaubhafte EU-Erweiterungsperspektive. Der Westbalkan mit 20 Millionen Konsumenten sei gerade auch für Österreich ein wichtiger Markt. Die EU dürfe gegenüber Russland, Türkei und China nicht ins Hintertreffen geraten. "Russland gewährt Kredite von zehn Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte am Westbalkan. Geplant sind auch die Übernahme und der Ausbau von strategischer Infrastruktur, etwa von Häfen", warnte Leitl.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich allerdings nicht auf ein Zieldatum für die nächste EU-Erweiterung festlegen. Angesprochen auf das von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker genannte Datum 2025 sagte Merkel am Donnerstag nach dem EU-Balkan-Gipfel in Sofia: "Ich halte von diesem Zieldatum nichts."

Die Fortschritte der Kandidatenländer müssten in der Sache gegründet sein, sagte Merkel. Sie forderte insbesondere Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und die Lösung von Grenzstreitigkeiten. Merkel erinnerte an den Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien und betonte: "Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt." Positiv erwähnte sie das Grenzabkommen zwischen Kosovo und Montenegro.

Zur möglichen Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Montenegro wollte sich Merkel nicht festlegen. Es gebe dazu einen Diskussionsprozess. Bei Mazedonien sei auch noch der Namensstreit mit Griechenland offen. Außerdem müsse sie mit dem Deutschen Bundestag diskutieren, "ich kann nicht mehr sagen", so die deutsche Kanzlerin.

Der griechisch-mazedonische Namensstreit datiert aus den frühen neunziger Jahren, als die einstige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien unabhängig wurde und den Namen Republik Mazedonien annahm. Athen sah darin den Anspruch auf seine gleichnamige Provinz und fordert eine entsprechende Änderung. Im Spiel sind mehrere Namen mit geografischer Bestimmung.

Der EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten sei allerdings "ohne Alternative, es gibt keinen Plan B", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk zum Abschluss des EU-Gipfels in Sofia. Die vom Gipfel beschlossene Agenda zur Energie- und Verkehrsanbindung dieser Länder sei "keine Alternative und kein Ersatz für die EU-Erweiterung".

"Es ist ein Weg, um die Zeit dazwischen besser zu nutzen", sagte Tusk am Donnerstag. Der Gipfel in Sofia sei ein Erfolg. Mit den Westbalkan-Ländern gebe es Projekte zur Verdoppelung des Studenten-Austausches "Erasmus Plus", zu Roaming-Gebühren und besseren Bankgarantien. "Ich sehe keine andere Zukunft für den Westbalkan als die EU", unterstrich Tusk.

Die EU-Staats- und Regierungschefs traffen in Sofia ihre Kollegen aus den noch nicht als Mitglieder aufgenommenen Balkanländern Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien und Mazedonien.. Dabei sollte über die Perspektiven dieser Länder auf EU-Mitgliedschaft gesprochen werden.