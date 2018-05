Bootsunglück in Indien mit mehreren Toten

Beim Kentern eines Bootes sind in Indien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann wurde noch vermisst, wie der Bezirksverwalter Kartikeya Misra am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Die Fähre zwischen zwei Dörfern war am Mittwoch bei Regen und starkem Wind im Godavari-Fluss im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh mit 37 Menschen an Bord gesunken.