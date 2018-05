Clown in Belgien gestand Tötung von Ex-Freundin

Ein als Klinik-Clown arbeitender Mann hat in Belgien offenbar seine Ex-Freundin getötet und deren Kinder gefesselt. Der 31-Jährige habe die Tat gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft West-Flandern am Mittwoch mit. Der Mann ist in den Benelux-Staaten als "Clown Tobi" bekannt. Er war unter anderem Kandidat bei der Castingshow "Belgium's Got Talent".