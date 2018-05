Juncker will am EU-Westbalkangipfel den Iran-Deal retten

Das von den USA aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran sorgt weiterhin für Aufregung. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte nach einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch in Brüssel an, den Staats- und Regierungschefs beim Westbalkangipfel in Sofia Maßnahmen als Reaktion auf die Entscheidung der USA vorzuschlagen, um das Abkommen zu retten.

© APA (AFP)

Darauf angesprochen, worum es sich konkret handle, winkte Juncker aber ab: "Ich habe heute Abend das Treffen in Sofia. Ich glaube nicht, dass es weise wäre, Vorankündigungen der Kommission und der Hohen Beauftragten zu machen. Wachen Sie morgen Früh auf und dann sehen Sie, was wir vorschlagen". Guterres erklärte, "wir leben in einer gefährlichen Welt". Mit der Aufkündigung des Iran-Atomabkommens sei der Kalte Krieg zurück. Allerdings mit einem Unterschied - "wir haben eine Multiplikation von Konflikten, die miteinander verlinkt sind, und die globale Gefahr des Terrorismus". Darüber hinaus gebe es den Klimawandel und die Globalisierung, die zwar enormen Nutzen gebracht habe, aber auch wachsende Ungleichheiten.

Die Rolle von Europa sieht Guterres als wesentlich an. "Mein Appell an Brüssel und die EU ist, bleibt geeint, werdet effektiver, werdet präsenter". Dies sei notwendig, um die Bedingungen für eine Welt in Frieden und Sicherheit sowie nachhaltiger Entwicklung schaffen zu können.

Juncker unterstrich, dass "wir die Iran-Vereinbarung am Leben halten wollen. Wir wollen einen gemeinsamen Ansatz der 28 EU-Staaten betreffend unsere Beziehungen mit dem Iran haben. Und wir haben die Mittel und Ressourcen, um sie zu nützen, auch wenn es begrenzte Ressourcen sind".

Zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran will die EU-Kommission im Notfall auch ein Gesetz zur Abwehr von US-amerikanischen Sanktionen reaktivieren. "Sollte es notwendig sein, sind wir bereit", sagte EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch nach Beratungen der Brüsseler Behörde.

Über das sogenannte "Blocking Statute" könnte es europäischen Unternehmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten, die nach dem einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen wieder eingeführt werden. Gleichzeitig würde es regeln, dass die europäischen Unternehmen für möglicherweise entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden.

Das Abwehrgesetz war bereits 1996 im Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen erlassen worden. Es wurde aber noch nicht angewendet, da der Sanktionsstreit damals beigelegt werden konnte.

Hintergrund der aktuellen EU-Diskussion ist die Tatsache, dass die US-Sanktionen auch nicht-amerikanische Unternehmen treffen, die mit dem Iran Geschäfte machen. Der Iran befürchtet, deswegen einen Großteil der wirtschaftlichen Vorteile zu verlieren, die er über den Atomdeal im Gegenzug für die Einstellung seines Programmes zum Bau einer Atombombe versprochen bekommen hatte.

Ziel der Regierung in Teheran ist es nun, innerhalb von 60 Tagen von den Europäern Garantien zu bekommen, dass die Wirtschaftsbeziehungen und der Kapitalverkehr erhalten bleiben. Wenn nicht, will er sich nicht mehr an das Abkommen zum Verzicht auf eine Atombombe halten.

Ob und wann das EU-Abwehrgesetz zum Einsatz kommen könnte, wollen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an diesem Mittwochabend mit den EU-Staats- und Regierungschefs diskutieren. Sie kommen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zusammen, um unter anderem über die Konsequenzen der jüngsten Entscheidungen des US-Präsidenten Donald Trump zu diskutieren.