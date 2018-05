Schlägerei um Promi-Sohn - Gesuchte stellten sich

Die Schlägerei in der Wiener U-Bahnstation Karlsplatz am 7. Jänner, bei welcher der Sohn des Moderators Edi Finger jr. verletzt worden, war, ist einer Klärung näher gerückt. Zwei 19-Jährige, die seit Montag mit einem Fahndungsfoto gesucht worden waren, haben sich in der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage gestellt. Das sagte Polizeisprecher Harald Sörös.