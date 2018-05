Preußenstiftung gibt Grabbeigaben nach Alaska zurück

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat am Mittwoch Grabbeigaben indigener Gruppen aus Südwest-Alaska an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Die neun Objekte waren in den 1880er Jahren durch den norwegischen Forschungsreisenden Johan Adrian Jacobsen nach Berlin gekommen, der im Auftrag des Königlichen Museums für Völkerkunde zu einer Sammelreise an der Nordwestküste unterwegs war.