Altar von Kardinal Meisner für 400.000 Euro versteigert

Ein kleiner gotischer Altar aus dem Nachlass des Kölner Kardinals Joachim Meisner ist am Mittwoch in Köln für 400.000 Euro versteigert worden. Zu diesem sogenannten Hammerpreis komme noch ein Aufgeld von 114.000 Euro, so dass sich ein Gesamtpreis von mehr als einer halben Mio. Euro ergibt. Der Erlös fließt an die Kardinal-Meisner-Stiftung, die Gemeinden im Erzbistum Köln sowie in Osteuropa fördert.