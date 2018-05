Antrag auf Abberufung von FPÖ-Landesrat Waldhäusl eingelangt

Wie von Fraktionsobfrau Helga Krismer angekündigt, haben die niederösterreichischen Grünen am Mittwoch einen Antrag auf Abberufung von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl eingebracht. Aufgrund fehlender Antragsstärke (vier Mandatare sind nötig, Anm.) müsse dazu in der Landtagssitzung am Donnerstag die Unterstützungsfrage gestellt werden, erläuterte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) das Prozedere.