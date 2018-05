Seit drei Monaten vermisste Tirolerin tot aufgefunden

Eine 49-jährige Tirolerin, die seit rund drei Monaten als vermisst galt, ist am Samstag tot am Georgenberg bei Stans gefunden worden. Aufgrund des Verletzungsmusters dürfte die Frau abgestürzt sein, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Die 49-Jährige war laut Obduktion an einer Kopfverletzung gestorben.